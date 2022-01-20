Відомий український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма продовжує з сім'єю насолоджуватися відпочинком за океаном – цього разу вони вирушили в круїз.

Як передає Politeka.net, в Instagram Влад Яма опублікував фото зі своєю дружиною і сином. Зоряне сімейство вже давно вирушило відпочивати за кордон. Вони встигли побувати в Мексиці і США. Тепер хореограф вирішив повезти сім'ю в круїз, про що розповів у пості.

"Ми в круїзі! Рухаємося на південь. Попереду 5 нових країн і безліч вражень! Але ми обов'язково повернемося. Повний вперед!",- підписав фото Влад Яма.

У коментарях зірковій родині залишили масу теплих слів. Багато хто звернув увагу на те, що артист змінив імідж і збрив бороду.

"Чекаємо Вас! Гарних вражень та позитивних емоцій!", "Звичайно, повернетеся! Куди ви подінетеся. Ми чекаємо, взагалі-то", "Вау! Круто! Гарного відпочинку!", "Щасливого відпочинку і крутих емоцій!", "Без бороди краще", "Яка щаслива посмішка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Влад Яма розповів про дивне бажання своєї дружини: "полетіти від мене...".

Як повідомляла Politeka, Влада Яму з сім'єю наздогнала потужна стихія:"а ось і торнадо".

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