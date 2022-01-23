Як пише Politeka.net, Влад Яма є успішним українським хореографом і танцюристом. Зірка двічі брав участь у шоу" Танці з зірками " з Наталією Могилевською, але пара займала тільки друге місце обидва рази. Але Могилевській вдавалося і перемогти на шоу, тільки замість Влада був танцюрист Ігор Кузьменко. Зате Влад Яма, починаючи з четвертого сезону, став незмінним суддею проекту. Не забуває хореограф і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому сторіс Влад репостнув публікацію зі списком найсексуальніших артистів України. Серед жінок перемогла Настя Каменських, обійшовши Олю Полякову і Тіну Кароль. А ось серед чоловіків найсексуальнішим вважають Олега Винника. А на другому місці розташувався Влад Яма, а трійку замкнув - Іраклі Макацарія.
Нагадаємо, Могилевська влаштувала вражаючу битву образів: глибокі вирізи, каблуки і Влад Яма
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А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танці з зірками", який виїхав з сім'єю в США, поділився своєю радістю