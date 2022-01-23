Как передает Politeka.net, в Инстаграм Анна Неплях опубликовала яркие кадры, которые свели с ума ее поклонников. Девушка позировала в черном корсете. Образ дополнили туфли на высоком каблуке. Она эффектно разместилась в кресле, сделав акцент на своих стройных ножках.
В комментариях красотке оставили массу теплых слов.
«Ух, какая», «Выходи за меня!», «Тропикано женщина», «Какая красивая», «В вас невозможно не влюбиться», - пишут пользователи сети.
Как известно, Анна Неплях прославилась благодаря участию в шоу «Холостяк» с Максом Михайлюком. Девушка продержалась на проекте семь выпусков. Участие в шоу позволило Неплях собрать приличную аудиторию в Инстаграм. Позже красотка приняла участие в известном конкурсе красоты, где стала победительницей. Также она представляла Украину на международном конкурсе.
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