Как передает Politeka.net, в Инстаграм Анна Неплях опубликовала яркие кадры, которые свели с ума ее поклонников. Девушка позировала в черном корсете. Образ дополнили туфли на высоком каблуке. Она эффектно разместилась в кресле, сделав акцент на своих стройных ножках.

В комментариях красотке оставили массу теплых слов.

«Ух, какая», «Выходи за меня!», «Тропикано женщина», «Какая красивая», «В вас невозможно не влюбиться», - пишут пользователи сети.

Как известно, Анна Неплях прославилась благодаря участию в шоу «Холостяк» с Максом Михайлюком. Девушка продержалась на проекте семь выпусков. Участие в шоу позволило Неплях собрать приличную аудиторию в Инстаграм. Позже красотка приняла участие в известном конкурсе красоты, где стала победительницей. Также она представляла Украину на международном конкурсе.

Напомним, что Анна Неплях рассказала о своем бывшем и их отношениях: "Недолго он…".

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