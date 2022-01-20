Відома модель і блогерка Анна Неплях, яка нещодавно влаштувала розкішний відпочинок в Мексиці, вирішила висловитися про особисте життя.

Як повідомляє Politeka.net, популярний Анна Неплях, яка отримала титул "Міс Україна Всесвіт", зараз активно спілкується з шанувальниками і любить показувати в Instagram найрізноманітніші моменти з життя. Причому дівчина також не приховує тему особистого життя.

Як відомо, нещодавно переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях поділилася сумною новиною. Вона розійшлася зі своїм бойфрендом, якого приховувала від користувачів Instagram.

2Хотела б повернути відносини? Не довго він зміг без тебе, прикро " - сказано в питанні.

"Відносини з колишнім повернути б не хотіла, але я вдячна тим відносинам, але вони закінчені точкою. Мій чоловік буде зі мною, я в цьому не сумніваюся, минулим не живу. Не знаю, чи є у нього стосунки. Я не знаю і мені не цікаво, претендуєте на місце? Ми не спілкуємося".

Відзначимо, на відстані пара зустрічатися не змогла.

"Складно зустрічатися на відстані, коли фізично не можеш бути присутнім в житті людини. А для нас обох це було важливо. Ми були сконцентровані на роботі і кар'єрі і втратили зв'язок", - поділилася Ганна.

Також Неплях, показала, як веселилася на відпочинку.

"Коротко про моє бажання їхати😭» - пише Ганна під спокусливими кадрами. На них вона позує в Білій мокрій сорочці, яку залишила лише частково застебнутою. Причому на кадрах можна помітити, як дівчина ніжиться в таку погоду – їй просто не хочеться їхати.

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