Колишня учасниця шоу "Холостяк-10" Анна Неплях, яка увійшла в ТОП-16 на конкурсі "Міс Всесвіт" в Ізраїлі, показала нові кадри з фотосесії в ефектному образі.

Як пише Politeka.net, дівчина поділилася новими знімками в своєму Instagram. Всього пару днів тому Неплях поділилася з шанувальниками неприємною новиною: модель захворіла коронавірусом. Зараз вона лікується вдома і, по всій видимості, намагається відволіктися від хвороби.

Для цього Неплях поділилася знімками зі своєї недавньої фотосесії. Для неї модель вибрала вельми екстравагантний образ: Анна позувала біля паркану в світлому пальто, під яким не було ніякого іншого одягу. Модель приймала важкі пози, які дозволяли їй продемонструвати свою красу в найвигідніших ракурсах.

"Як сюжет зі старої кінострічки...чекати, коли покличуть зніматися в кіно або самій рухатися в цьому напрямку, ось в чому питання?", - підписала знімки Неплях.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Очманіла зйомка! Обалденная Аня!", "це дуже круто!", "Почати рухатися, а там і покличуть", "Однозначно рухатися в цьому напрямку!", "Фото вогонь! Красуня!", "Фатальна жінка", - пишуть люди.

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