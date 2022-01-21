Колишня учасниця шоу "Холостяк-10" Анна Неплях, яка увійшла в ТОП-16 на конкурсі "Міс Всесвіт" в Ізраїлі, розповіла про свою небезпечну хворобу.

Про Анну Неплях дізналися в Україні після її участі в шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, пише Politeka.net. Дівчина вибула після сьомого випуску.

Після цього модель набрала більше популярності в Мережі, зараз на її аккаунт в Instagram підписані понад 300 тисяч осіб.

Нещодавно Анна Неплях розповіла, як відпочила в Мексиці. Однак по поверненню її чекав неприємний сюрприз - модель захворіла.

Про свій діагноз зірка ТБ розповіла у своїх сторіс. Тест на коронавірус SARS-CoV-2 виявився позитивним.

Також Анна Неплях розповіла, як себе почуває, записавши сторіс лежачи в ліжку.

"Так і знала, що у мене корона, адже сьогоднішню ніч я провела рівно з такими ж симптомами, як рівно рік тому, коли хворіла. І у мене прям дежавю", - написала екс-учасниця "Холостяка".

"Зараз важко дихати, головні болі, слабкість, сонливість, але при цьому хороший апетит на подив... Ну, і кашель, нежить - ось. В цілому, я відчуваю себе непогано, і якщо що, я щеплена", - поділилася "Міс Україна Всесвіт".

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