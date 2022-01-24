Известная украинская певица, ведущая шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде посвящает много времени тренировкам, чтобы держать свою фигуру в тонусе.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Мишель Андраде показала, как проводит свой выходной день. Девушка устроила домашнюю тренировку, показав поклонникам, какие упражнения делает. Певица призналась, что на данный момент не очень довольна своей фигурой. Поэтому в свой выходной она занимается спортом.

Также артистка опубликовала фото в телесном купальнике, продемонстрировав фигуру мечты. Мишель доказала, что тренировки не проходят даром.

«Только находясь здесь, ты понимаешь, какой большой труд делаешь. Не дают опускать руки девушки, которыми вдохновляюсь! Ведь я знаю, что у них так же очень непростой график», - отметила Мишель Андраде.

Как известно, певица стала новой ведущей шоу о путешествиях «Орел и решка». Зрителям очень понравилась Андраде в качестве ведущей, поэтому ее оставили в шоу еще на один сезон.

Напомним, что Андраде рассказала о проблеме во время съемок "Орла и Решки": "Невероятно сложный график".

Как сообщала Politeka, Андраде заговорила о своей внешности: "Я недовольна...".

Также Politeka писала, что Андраде организовала эффектную битву образов: кадры.