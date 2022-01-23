Відома українська співачка, ведуча шоу "Орел і Решка" віддає перевагу зручності і комфорту, тому вибирає для шоу тільки затишні образи.

Як пише Politeka.net, в Instagram Мішель Андраде можна побачити досить багато різних кадрів з подорожей. Молода співачка і телеведуча в рамках зйомок тревел-шоу часто їздить по країнах, тому вже звикла до активного способу життя і нерідко змінює образи.

"Який з цих двох образів Мішель подобається тобі більше?💁 ♀ ️ Фото 1️⃣ або 2️⃣?» - сказано в підписі під кадрами з Мішель.

Шанувальники почали вибирати між двома образами дівчини, яка постала перед ними спочатку в короткому топіку білого кольору і велосипедках, а після полонила видом в простій сукні з гудзиками спереду.

Причому в мережі помітили, що образ спортивної дівчини Андраде йде набагато більше. На думку Мішель, вона вкрай рідко носить сукні тільки тому, що дійсно віддає перевагу комфорту.

Раньше Андраде розповіла про свої плани після всіх свят. На фото дівчина позувала з яскравою квіткою, але увагу привернуло її обгоріле на сонці обличчя. Червоні плями на обличчі артистка не стала приховувати макіяжем.

"У новорічні свята я націлилася на тотальний відпочинок! Зараз вже на зйомках, але таке відчуття, що відпочинку і близько не було. Ви як, відпочили?",- звернулася до шанувальників Мішель Андраде.

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