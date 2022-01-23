Як пише Politeka.net, в Instagram Мішель Андраде можна побачити досить багато різних кадрів з подорожей. Молода співачка і телеведуча в рамках зйомок тревел-шоу часто їздить по країнах, тому вже звикла до активного способу життя і нерідко змінює образи.
"Який з цих двох образів Мішель подобається тобі більше?💁 ♀ ️ Фото 1️⃣ або 2️⃣?» - сказано в підписі під кадрами з Мішель.
Шанувальники почали вибирати між двома образами дівчини, яка постала перед ними спочатку в короткому топіку білого кольору і велосипедках, а після полонила видом в простій сукні з гудзиками спереду.
Причому в мережі помітили, що образ спортивної дівчини Андраде йде набагато більше. На думку Мішель, вона вкрай рідко носить сукні тільки тому, що дійсно віддає перевагу комфорту.
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Раньше Андраде розповіла про свої плани після всіх свят. На фото дівчина позувала з яскравою квіткою, але увагу привернуло її обгоріле на сонці обличчя. Червоні плями на обличчі артистка не стала приховувати макіяжем.
"У новорічні свята я націлилася на тотальний відпочинок! Зараз вже на зйомках, але таке відчуття, що відпочинку і близько не було. Ви як, відпочили?",- звернулася до шанувальників Мішель Андраде.
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