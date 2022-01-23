Мішель Андраде кілька років вже веде проєкт "Орел і решка", в якому розповідається про різні країни світу, передає Politeka.net. Зірка почала рік з нової подорожі.
В одних з останніх сторіс артистка поскаржилася на брак часу на соцмережі. За словами Мішель Андраде, у неї занадто складний графік, тому весь свій вільний час вона намагається приділити відпочинку.
На інших кадрах співачка вирішила показати своє тренування.
"Вихідний день проводимо час максимально продуктивно", - написала співачка.
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За словами зірки, їй не вистачає занять спортом.
"Як же мені не вистачає стабільних тренувань... Вихідний день, як добре, що ти є", - написала Мішель Андраде.
"На цей час, я незадоволена своїм тілом, але намагаюся максимально підтримувати свою форму", - написала співачка.
Зазначимо, на кадрах зірка показала різні вправи з гумкою на килимку. Завдяки таким заняттям відмінно зміцнюються м'язи, і вимальовується рельєф.
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