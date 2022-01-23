Відома українська співачка, підопічна Потапа, ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Мішель Андраде вирушила за кордон і поскаржилася на брак часу.

Мішель Андраде кілька років вже веде проєкт "Орел і решка", в якому розповідається про різні країни світу, передає Politeka.net. Зірка почала рік з нової подорожі.

В одних з останніх сторіс артистка поскаржилася на брак часу на соцмережі. За словами Мішель Андраде, у неї занадто складний графік, тому весь свій вільний час вона намагається приділити відпочинку.

На інших кадрах співачка вирішила показати своє тренування.

"Вихідний день проводимо час максимально продуктивно", - написала співачка.

За словами зірки, їй не вистачає занять спортом.

"Як же мені не вистачає стабільних тренувань... Вихідний день, як добре, що ти є", - написала Мішель Андраде.

"На цей час, я незадоволена своїм тілом, але намагаюся максимально підтримувати свою форму", - написала співачка.

Зазначимо, на кадрах зірка показала різні вправи з гумкою на килимку. Завдяки таким заняттям відмінно зміцнюються м'язи, і вимальовується рельєф.

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