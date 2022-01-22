Популярна українська співачка Мішель Андраде поскаржилася на неможливість вийти на зв'язок з шанувальниками на зйомках "Орла і Решки".

Як пише Politeka.net, минулого року 25-річна Андраде стала новою ведучою популярного тревел-шоу. Вона з успіхом відзняла один сезон з програмою, а нещодавно стало відомо, що Мішель повернеться на екрани і в новому сезоні.

Зйомки нових випусків стартували днями, а співачка вже встигла поскаржитися на те, що їй стало погано в літаку і вона обгоріла на сонці. А в нових сторіз Андраде розповіла про ще одну проблему.

"Друзі, ми тільки прилетіли. Вибачте, що я до вас не виходжу на зв'язок. Я не знаю, як це зробити тут тому що тут неймовірно складний графік...ти вільний час віддаєш просто собі, відпочинку...і хочеться відпочивати від усього і від усіх...Тому ось так", - втомлено вимовила Андраде.

На кадрах вона виглядала вимотаною і пригніченою. Судячи з усього, зйомки дійсно виявилися для співачки дуже важкими.

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