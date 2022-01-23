Американская модель и светская львица Ким Кардашьян похвасталась упругим телом и ровным загаром в синем бикини.

Как пишет Politeka.net, новое пляжное соблазнительное фото звезда реалити-шоу обнародовала на своей странице в Инстаграм, где за ее жизнью следит свыше 280 миллионов подписчиков по всему миру.

На фото Ким позирует в миниатюрном раздельном купальнике на завязочках синего цвета.

На кадрах фигура Кардашьян завораживает: у нее тоненькая талия, широкие идеальные бедра - без целлюлита и упругий бюст.

А вот лицо светская львица не показала, сделав акцент на фигуре и ровном загаре, который она получила благодаря солнцу.

Спустя час после публикации пляжного снимка на него отреагировали полтора миллиона людей. Нашли и такие, кто раскритиковал фигуру Ким Кардашьян.

"Мда...Пластика делает свое дело)",

""Если человек может себе позволить почему бы и нет?",

"Гуляет на все бабки", - пишут в сети.

Напомним, Ким Кардашьян в кожаном комбинезоне заинтриговала непривычным стилем

Также Politeka сообщала, что экс-муж Кардашьян Канье Уэст перед дебошем на улице отдыхал с 63-летней Мадонной

А еще Politeka писала, что экс-муж Ким Кардашьян Канье Уэст устроил потасовку на улице, появилось видео