Как пишет Politeka.net, новое пляжное соблазнительное фото звезда реалити-шоу обнародовала на своей странице в Инстаграм, где за ее жизнью следит свыше 280 миллионов подписчиков по всему миру.
На фото Ким позирует в миниатюрном раздельном купальнике на завязочках синего цвета.
На кадрах фигура Кардашьян завораживает: у нее тоненькая талия, широкие идеальные бедра - без целлюлита и упругий бюст.
А вот лицо светская львица не показала, сделав акцент на фигуре и ровном загаре, который она получила благодаря солнцу.
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Спустя час после публикации пляжного снимка на него отреагировали полтора миллиона людей. Нашли и такие, кто раскритиковал фигуру Ким Кардашьян.
"Мда...Пластика делает свое дело)",
""Если человек может себе позволить почему бы и нет?",
"Гуляет на все бабки", - пишут в сети.
Напомним, Ким Кардашьян в кожаном комбинезоне заинтриговала непривычным стилем
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