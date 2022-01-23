Как передает Politeka.net, в Инстаграм Ольга Харлан рассказывает о своем участии в танцевальном шоу. В этот раз она рассказала о седьмом эфире.

«Мы с Димой @dikusar_dmitriy понимали, что предыдущий эфир то мы пережили, но нужно же готовиться к следующему, несмотря на наши травмы. Вот тут включилась наша спортивная закалка. Боль? Пофиг, пляшем дальше. Не могу танцевать в туфлях? Буду танцевать в кроссовках даже на генпрогоне в субботу. Заморозка, лёд, обезболивающие - были моими лучшими друзьями», - отметила Ольга.

По ее словам, номер не прошел гладко, потому что она допустила ошибку.

«Я была раздавлена. И не потому, что боялась, что мы не пройдём дальше, а потому, что в силу своего спортивного характера, я не имею право допускать ошибки, даже если я едва хожу. В этом вся я», - добавила Харлан.

Она призналась, что седьмой эфир был особенным, потому что в нем уже были танцы за жизнь, к которым она не была готова морально.

«И когда назвали нашу пару и сказали, что мы остаёмся, я не смогла сдержать слез и кааааак разрыдалась Диме в плечо», - рассказала спортсменка.

Напомним, что Харлан довели до слез при Дикусаре: "Дима вообще не понимал…".

Как сообщала Politeka, Харлан ответила на вопрос о свадьбе.

Также Politeka писала, что Харлан пожаловалась на здоровье: «Перехожу в режим…».