Українська спортсменка, олімпійська чемпіонка з фехтування та учасниця "Танців з зірками" Ольга Харлан злягла через проблеми зі здоров'ям.

Як передає Politeka.net, в Instagram Ольга Харлан опублікувала фото, зроблене в ліжку. Вона виглядала засмученою.

"А кому сьогодні шию защемило? Мені, мені. Переходжу в режим робота", - підписала фото спортсменка.

Також вона показала, як її коханий, спортсмен Луїджі Самеле піклується про неї. Чоловік намалював на аркуші паперу інструкцію про те, які препарати їй потрібно прийняти протягом дня. Ольга розчулилася такій турботі.

Відзначимо, що Ольга Харлан дійшла до фіналу останнього сезону шоу "Танці з зірками", де вона танцювала в парі з хореографом Дмитром Дікусаром. Багато хто пророкував парі перемогу, але тріумфатором шоу став Артур Логай.

Після закінчення шоу Ольга разом з коханим поїхала відпочивати в США, але проект не відпускав її емоційно, тому у себе в Instagram вона вирішила розповідати про кожен ефір шоу.

Нагадаємо, що Ольга Харлан покрасувалася своїми успіхами:"знімаю капелюх".

А ще Politeka писала, що Харлан довели до сліз при Дікусарі:"не розумів, що діється".

Також Politeka повідомляла, що Харлан повідала про закулісся шоу:"травми, фехтування, і...".