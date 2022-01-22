Ольга Харлан, екс-учасниця шоу" Танці з зірками", показу коханого і відповіла на запитання фанатів.

Як пише Politeka.net, Ольга Харлан є успішною українською спортсменкою. Багаторазова чемпіонка світу з фехтування на шаблях зараз у відносинах з колегою Луїджі Самале, італійським спортсменом і володарем трьох медалей на Олімпійських Іграх в Токіо і Лондоні. Також Харлан була учасницею шоу" Танці з зірками", де її партнером став Дмитро Дікусар. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Хочемо відповісти на ваші питаннячка", - запропонувала Харлан в сторіс поговорити фанатам.

"Коли весілля?",- запитав один з фанатів.

"Не знаю", - відповіла Ольга і додала фото здивованого Луїджі.

"Показуй, наскільки Джіджі просунувся в російській", - попросив один з фанатів.

"Я кажу дуже добре. Як справи? Мені подобається Ольга Харлан", - повільно сказав Самалі.

"Просунувся", - додала в результаті Оля.

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