Як пише Politeka.net, Ольга Харлан є успішною українською спортсменкою. Багаторазова чемпіонка світу з фехтування на шаблях зараз у відносинах з колегою Луїджі Самале, італійським спортсменом і володарем трьох медалей на Олімпійських Іграх в Токіо і Лондоні. Також Харлан була учасницею шоу" Танці з зірками", де її партнером став Дмитро Дікусар. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
"Хочемо відповісти на ваші питаннячка", - запропонувала Харлан в сторіс поговорити фанатам.
"Коли весілля?",- запитав один з фанатів.
"Не знаю", - відповіла Ольга і додала фото здивованого Луїджі.
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"Показуй, наскільки Джіджі просунувся в російській", - попросив один з фанатів.
"Я кажу дуже добре. Як справи? Мені подобається Ольга Харлан", - повільно сказав Самалі.
"Просунувся", - додала в результаті Оля.
Нагадаємо, чемпіонка і екс-партнерка Дікусара Ольга Харлан в тугих лосинах похвалилася результатом
Також Politeka повідомляла, що Харлан видала, що Дікусар приховував на "Танцях з зірками"
А ще Politeka писала, що чемпіонка і екс-партнерка Дікусара Харлан злягла і поскаржилася на здоров'я