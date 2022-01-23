Как передает Politeka.net, в Инстаграм «Голос країни» сообщили важную новость.

«Какой сюрприз для участников и зрителей. Впервые за всю историю украинской версии шоу, в «Голосе страны» появилось пятое двойное тренерское кресло, которое заняла команда «Второго шанса» — народный тренер Андрей Мацола @matsola.andriy и артистка Александра Зарицкая, она же KAZKA», - подписали фото авторы аккаунта.

Теперь Зарицкая и Мацола смогут дать второй шанс участникам шоу, к которым не повернулись тренеры. Также они смогут спасти тех участников, которые выбыли на каком либо из этапов проекта. Команда «Второго шанса» будет бороться за победу в шоу наравне с другими участниками.

Как известно, в 2014 году Александра Зарицкая и сама была участницей шоу, но не прошла этап "Нокауты".

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