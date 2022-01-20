Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька дуже плідно провела 2021 рік. Група KAZKA випустила альбом під назвою SVIT, а також Олександра вирішила спробувати свої сили на шоу "Танці з зірками", де з танцюристом Юрієм Мєшковим посіла п'яте місце. Після проекту співачка зізналася, що їх з Юрієм пов'язують не тільки танці. Парочка навіть знялася в новому кліпі KAZKA "автовідповідач". Олександра в новому інтерв'ю для" Неймовірної правди про зірок " розповіла про свої успіхи, вразивши виглядом.

"Худнути через осуд, а не через особисте бажання, було чи не було?",- запитали у Олександри.

"Через засудження напевно ніколи не було. Всі постійно говорять, якою потрібно бути, я до цього дуже звикла", - сказала Зарицька.

Також зірка зізналася, що робить, щоб бути у відмінній формі.

"Це фізичні навантаження, зараз я знову починаю танцювати і це по три, по чотири години три рази на тиждень. По-друге, дієтолог", - сказала Олександра.

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