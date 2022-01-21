Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Олександра Зарицька поділилася особистим у бліц інтерв'ю програми»Неймовірна правда про зірок".

"Хороші хлопці чи погані», - запитала ведуча Олександру Зарицьку.

«Поганий. І маю поганий досвід. Тому вибирайте краще хороших", - сказала співачка.

Також, Олександра Зарицька розповіла, що вибираючи між кар'єрою і особистим життям, віддасть перевагу кар'єрі.

"Це те, що приносить мені справжнє задоволення. Зараз я намагаюся це поєднувати", - заявила співачка.

Популярна українська співачка Олександра Зарицька прославилася завдяки участі в рейтингових телепроектах. Вона брала участь в шоу "Голос країни", в команді Ані Лорак.

У 2016 році спільно з Микитою Будашем Олександра створила групу під назвою KAZKA. І буквально через 4 місяці, на початку 2017 року, музиканти записали першу пісню «Свята». Вже з цієї композиції Зарицька стала учасницею проекту "Х-Фактор" в 2017 році.

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