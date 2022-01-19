Група KAZKA, завоювавши велику популярність в Україні, почали все частіше з'являтися на різних заходах і розповідати про свої успіхи, повідомляє Politeka.net. Також сама Олександра почала вражати перетвореннями і елегантними образами на публіці.

Увечері 18-го січня Олександра виступала перед шанувальниками і колегами на честь свята Водохреща. На заході були присутні різні зірки, в тому числі і Катя Осадча, її чоловік Юрій Горбунов і їх син.

Сама Катерина насолодилася пенімем Зарицькою і помітила, що це був перший випадок, коли вона спостерігала за кимось не по роботі.

"Я вперше на концерті, просто як глядач", - пише Осадча.

Раніше ми писали, що Зарицька вирішила в 2021 році спробувати свої сили на проекті "Танці з зірками", де її партнером став Юрій Мєшков. Пара посіла п'яте місце і за час зйомок Олександрі вдалося скинути близько 20 кг, а всього за 2021 рік скинула близько 30 кг.

Після проекту Зарицька натякнула, що Юра не просто партнер по танцях і він вже недавно знявся в кліпі зірки "автовідповідач". Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

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