Как пишет Politeka.net, знаменитость обратилась к украинцам со срочной просьбой о помощи. Тревожными кадрами она поделилась в своих Сториз.
На видео можно было увидеть, как Огневич ехала куда-то на машине, когда к ней подъехал другой водитель, и начал угрожать прямо из окна своего авто.
«Если я еще раз побачу по телевизору, я тебя завалю нах***. Или папу…Поняла? Я тебе серьезно говорю нах***, ты слышала?», - агрессивно произносит мужчина.
«До встречи в полиции», - ответила ему Злата, а затем попросила перестать ее преследовать.
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«Ты знаешь, что мне все равно! Ты чудишь, ерундой занимаешься!», - добавил мужчина.
В подписи к видео Огневич обратилась к подписчикам.
«Это очень важно. Я прошу о помощи!!! На моем месте может оказаться каждая!», - написала певица.
Она также поделилась постом, в котором рассказала, что мужчина преследует ее уже больше трех лет, однако никто за это время не смог ей помочь. По словам Огневич, в последнее время преследования участились.
«Я обращаюсь к команде городского мэра Виталия Кличко. Вас также упоминают в данном видео. Я обращаюсь к правоохранительным органам, юристам и ВСЕМ, кто имеет компетенцию и реально МОЖЕТ помочь. Я обращаюсь к своей стране и президенту Владимиру Зеленскому. Потому что я больше НЕ ЖЕЛАЮ МОЛЧАТЬ! Хватит! На моём месте может быть ВАША дочь, жена, любимая девушка, мама, ВАШ близкий человек. Помогите МНЕ», - эмоционально написала Огневич.
Напомним, "холостячка" Огневич показала подтянутую и загорелую фигуру после отпуска.
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