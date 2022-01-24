Украинская певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» решила показать, как проводит свое время перед очередными съемками и концертами.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич продолжает показывать в Инстаграм разные кадры из своих развлечений после отдыха в Африке, где посетила несколько стран и провела, по ее словам, "необходимую перезагрузку". Поскольку после финала шоу "Холостячка" девушка осталась без пары, она решила полностью избегать в сети тем, касающихся личной жизни.

Так, в этот раз Злата побывала на небольшой экскурсии и показала, как веселится возле разных локаций. Не обошлось без эпичных позирований возле с разных ракурсов.

В бежевом топе и светлых спортивных штанах Огневич с удовольствием позировала перед объективом и показала свой загар после отпуска: «Будь же, как ветер. И не заботься ты о билете» - коротко подписала свою подборку кадров певица.

Также в Инстаграм она решила рассказать о своих приключениях. На одном из фото звезда засветилась с двумя молодыми африканцами.

По словам певицы, полет обойдется примерно в 900 долларов, а вот цена проживания зависит от бюджета. Можно уложиться примерно в 800 долларов за 10 ночей.

Певица отметила, что в вопросе малярии полагалась на удачу. Она посоветовала туристам не принимать лекарство от малярии в целях профилактики.

Напомним, Злата Огневич надела парик и кардинально сменила образ.

Как сообщала Politeka, «холостячка» Огневич засветилась от счастья в окружении африканских красавцев.

Также Politeka писала, что «холостячка» Огневич в нескромном образе высказалась о прошлом.