Как пишет Politeka.net, Злата Огневич продолжает показывать в Инстаграм разные кадры из своих развлечений после отдыха в Африке, где посетила несколько стран и провела, по ее словам, "необходимую перезагрузку". Поскольку после финала шоу "Холостячка" девушка осталась без пары, она решила полностью избегать в сети тем, касающихся личной жизни.
Так, в этот раз Злата побывала на небольшой экскурсии и показала, как веселится возле разных локаций. Не обошлось без эпичных позирований возле с разных ракурсов.
В бежевом топе и светлых спортивных штанах Огневич с удовольствием позировала перед объективом и показала свой загар после отпуска: «Будь же, как ветер. И не заботься ты о билете» - коротко подписала свою подборку кадров певица.
Также в Инстаграм она решила рассказать о своих приключениях. На одном из фото звезда засветилась с двумя молодыми африканцами.
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По словам певицы, полет обойдется примерно в 900 долларов, а вот цена проживания зависит от бюджета. Можно уложиться примерно в 800 долларов за 10 ночей.
Певица отметила, что в вопросе малярии полагалась на удачу. Она посоветовала туристам не принимать лекарство от малярии в целях профилактики.
Напомним, Злата Огневич надела парик и кардинально сменила образ.
Как сообщала Politeka, «холостячка» Огневич засветилась от счастья в окружении африканских красавцев.
Также Politeka писала, что «холостячка» Огневич в нескромном образе высказалась о прошлом.