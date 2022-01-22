Известная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» Огневич после отдыха в Африке не скучает и уже приступила к работе.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич поделилась кадрами в своем Инстаграм со съемок, на которых появилась в довольно интересном наряде. Однако, чтобы скрыть лишнее, артистка решила преобразить свое лицо фильтрами.

Недавно Злата вернулась из отдыха и не стала засиживаться дома, она приступила к съемкам, о которых не стала рассказывать в подробностях, но намекнула на кое-что интересное. Тем не менее, успела артистка посмеяться над собой благодаря фильтрам.

Она использовала фильтр, который преобразил ее лицо, показывая тем самым, как бы она выглядела, если бы пользовалась уколами красоты.

«Ну, не могу не поделиться, бекстейдж!» - пишет Злата под кадрами.

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На снимках Огневич предстала в черном нижнем белье. Ее образ дополняли крупные золотые серьги и яркий макияж с красной помадой. На одном из снимков Злата посылала в камеру воздушный поцелуй, а на другом позировала перед зеркалом.

«Вернулась. Добрых снов, всем ласковым котикам», - подписала фото звезда.

Напомним, Злата Огневич надела парик и кардинально сменила образ.

Как сообщала Politeka, «холостячка» Огневич засветилась от счастья в окружении африканских красавцев.

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