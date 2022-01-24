Младшая сестра Златы Огневич раскрыла подробности о преследовании их семьи неадекватным мужчиной и реакции полиции на их обращение.

Как пишет Politeka.net, история с преследованием Огневич получила продолжение. После того, как певица в своем Инстаграм опубликовала кадры, на которых мужчина догоняет ее машину и угрожает «завалить» ее саму или ее отца, младшая сестра Златы Юлия Бордюг призналась, что тоже пострадала от действий этого человека.

«Этот неадекватный человек преследует нашу семью уже более 3-х лет…2 года назад он сумел подстроить ситуацию со службой такси, чтобы я села в его машину…Он возил меня по промышленному району Подола и заставлял организовать встречу с моими родителями и Златой», - рассказала Юлия.

Она подчеркнула, что после этого их семья обратилась к правоохранителям, однако не смогла добиться помощи.

«Мы обратились в полицию. И получили такой ответ: «Вас же не покалечили. Вот когда вам нанесут урон, только потом мы можем начинать что-то делать», - поделилась Юлия.

Она также поинтересовалась, будет ли когда-либо в Украине справедливость.

«Это пишет моя сестра. И она тоже подверглась преследованиям с его стороны. Прочтите внимательно, что ей тогда ответила полиция. Позор», - подписала под словами сестры Огневич.

Напомним, Злата Огневич успела снять своего преследователя на камеру и взмолилась о помощи.

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