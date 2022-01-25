Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая собрала огромную аудиторию в своем микроблоге в Instagram, поделилась с поклонниками веселыми кадрами со своим пушистым любимцем Рафиком.

На новых фотографиях Леся запечатлена на улице, она играет с песиком в снегу. Перед камерой телезвезда появилась в стильном и теплом клетчатом комбинезоне, который красиво подчеркнул стройные формы красотки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и счастливый вид.

В подписи к публикации Никитюк написала: "Дома". Пользователи тут же принялись комментировать и лайкать новые фото звезды, впечатлила красотка и своих звездных коллег – Андре Тана, "Холостяка" Михаила Заливако, продюсера "Голосу країни" Владимира Завадюка и других.

"Леся, солнышко, выходи замуж уже", "Ты очень красивая", "Лучшая", "Красотка", "Очень красивая", "Классная девчонка", "На последнем фото у Рафика нос покраснел, ему уже пора в дом", "Ты неповторимая", "У меня кот больше этой собаки", "Леся, что с твоими губками стало?", - пишут в комментариях.

Напомним, Никитюк развалилась на снегу и насмешила неловким моментом: "Леся, а теть Катя знает, что ты...".

Как сообщала Politeka, Мощная стихия устроила испытания Лесе Никитюк на отдыхе: "Ребята, нас замело".

Также Politeka писала, что Никитюк показала, как ее встречают дома, засветив свою маму: как она выглядит.