Леся Никитюк за годы работы телеведущей успела побывать во многих странах и даже объездила всю Украину в поисках интересных туристических мест, сообщает Politeka.net. Причем после каждого отдыха и работы Леся традиционно возвращается домой, где проводит время с близкими.

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Недавно Леся приехала навестить маму и папу, а также побаловать свою племянницу. Отправила с собой Никитюк и питомца Рафика, которого показывает в Инстаграм. В снежную и морозную погоду Леся решила выйти также на прогулку, что и показала сегодня на странице.

В сети не обошлись без забавных комментариев:

«Красотка 🔥😍; Леся огонь, а морковка морхлая😂; Классная девчонка 💫; Красотка🔥; Красивотка😍😍😍; фото случайные или позировала? Снеговики горло перебили; Леся а тёть Катя знает что ты на холодном сидишь😂; Леся, солнышко выходи замуж уже; Беленький дружок 👏На последнем фото у Рафика нос покраснел, ему уже пора в дом».

До этого Никитюк повеселила кадрами из отдыха в бане, где ее хорошо «освежили» и специальными вениками, и ледяной водой. Вместе с подругой Никитюк показала, как их обливали ледяной водой после того, как они пропарились.

А сами они, красные и дрожащие от холода, терпят такие оздоровительные процедуры.

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