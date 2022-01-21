Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала ведущей нового реалити-шоу "Пара на миллион", показала стихию, которая обрушилась на неё на отдыхе в Буковеле.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является известной украинской телеведущей, которая прославилась по шоу "Орел и решка". Как известно, из Хмельницкого она отправилась отдыхать на горнолыжный курорт Буковель с компанией, где они катаются на лыжах.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. К вечеру Леся Никитюк показала, как на неё обрушилась природная стихия, а именно - метель. Из-за неё весь транспорт застрял на дорогах, а телеведущей пришлось идти пешком.

"Ребята, нас замело, Буковель замело. Машины не едут, машины все застряли. Мы идем пешком. Снега просто по колено", — пожаловалась Леся Никитюк на природную стихию.

Однако, на следующий день уже всё стало нормально, и Леся Никитюк похвасталась видом из окна на горнолыжном курорте.

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