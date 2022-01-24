Как передает Politeka.net, недавно у победителя одного из сезонов вокального проекта "Голос країни" Романа Сасанчина и его жены Иванны родилась дочка - Элизабет. Жена Сасанчина часто отвечает на вопросы поклонников в своем Инстаграм и делится фактами из жизни.

На этот раз Иванна Сасанчина пожаловалась на то, что после такого заболевания, как мастит, при кормлении малышки, у неё пропало молоко. Напомним, что роды у Иванны проходили с помощью кесарева сечения.

Также, жена Сасанчина решила дать совет, как пережить измену мужа и перестать страдать спустя 10 месяцев.

"Тут страдание не поможет! Просто идите дальше и работайте над собой. Всё будет хорошо. Думаю, что ваш человек еще впереди. Главное - сейчас не смотреть назад", — дала совет Иванна Сасанчина.

Напомним, что незадолго до рождения дочери Сасанчин и его избранница поженились, однако свадьбу не праздновали. Иванна рассказывала, что они собираются отметить её, когда дочка уже подрастет и финансовая ситуация станет лучше.

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