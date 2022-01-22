Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является известным артистом. Он прославился благодаря своей победе на проектах "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Как известно, недавно он женился на своей избраннице - Иванне, с которой у них родилась дочь.

Так, на этот раз жена Сасанчина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, девушка часто общается со своими поклонниками в социальных сетях. После женитьбы Сасанчина, Иванне приходят провокационные сообщения. На кадрах Иванна Сасанчина ответила на вопросы об изменах, которые ей прислали пользователи Сети.

"Конечно я в курсе. Я сама ему выбираю девушек, с которыми он мне изменяет", — резко ответила Иванна Сасанчина.

Также, у жены победителя "Голосу країни" спросили, как реагирует её муж на негатив, который ей пишут.

"Смеется рядом со мной", — ответила Иванна Сасанчина.

Напомним, 30 декабря у Романа Сасанчина и его жены Иванны родилась дочка, которую они назвали Элизабет.

Ранее сообщалось, жена победителя "Голосу країни" Сасанчина оказалась в больнице под капельницей: "Фиговое утро..."

Politeka рассказывала, победитель "Голосу країни" Сасанчин познакомил свою дочь с родителями: "Теплый момент"

Также, страдающая от болей и температуры жена Сасанчина крупно с ним поругалась: «Видеть не хочу…»