Тем временем 23-летняя Иванка, которая на четыре года старше своего избранника, показала в "сториз" в Инстаграм, чем они занимались с малышкой, передает Politeka.net. Девушка не скрывает, что сильно устает с ребенком, но при этом ничего не говорит, помогает ли ей муж.

"Я просто сейчас мечтаю о сне... я две ночи вообще не спала - малая спит только на руках и только тогда, когда я ее качаю", - пожаловалась жена Сасанчина.

Маленькая Лиза (так назвали дочку родители) любит, чтобы ее держали на руках, и это почти за месяц порядком измотало ее маму.

"Постоянно держу ее на руках: она спит у меня на руках, ест на руках, памперс тоже меняется на руках. И я уже как овощ, как зомби! Но это того стоит, поэтому терпим. Еще у нас колики, и нам не помогают никакие капли - уже все перепробовали. Врач говорит, что это просто нужно перемучать, пережить и переждать", - поделилась Иванка.

Сасанчин в это время снимался в программе "Сніданок з 1+1", а накануне принимал участие в презентации 12-го сезона "Голосу країнри", премьера которого состоится в воскресенье, 23 января.

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