Популярная исполнительница Тина Кароль начала показывать в Инстаграм самые разные образы, поэтому любит демонстрировать фанатам, как она преображается перед концертами.

Как сообщает Politeka.net, в этом году Кароль активно начала выступать перед поклонниками, приготовив обновленную программу для своих композиций. Вместе с танцевальной командой Кароль также расширила варианты танцевальных связок.

На концертах Тина также появляется в довольно дорогих нарядах, которые нередко удивляют смелостью своих вырезов или блестящими деталями. В этот раз исполнительница записала шутливый Тик-Ток с преображением между выступлениями.

Так, Тина решила показать маленькое преображение перед камерой. Сначала она предстала в образе роковой дивы в полупрозрачном костюме с тонкими лямками и внушительным декольте. А затем хвастнула стройными ногами, сверкнув фигурой перед телефоном на полу.

В роскошном платье цвета металлик Тина показала уже более классический и элегантный лук, в котором выступила во второй части концерта.

Также до этого звезда выступала перед множеством фанатов и показала всю силу своих танцевальных движений вместе с командой танцоров. Исполнителньица решила не стоять в стороне, а выбрала центральный образ и предпочла при этом не делать резких движений и растяжек.

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