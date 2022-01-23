Как сообщает Politeka.net, в этом году Кароль активно начала выступать перед поклонниками, приготовив обновленную программу для своих композиций. Вместе с танцевальной командой Кароль также расширила варианты танцевальных связок.
На концертах Тина также появляется в довольно дорогих нарядах, которые нередко удивляют смелостью своих вырезов или блестящими деталями. В этот раз исполнительница записала шутливый Тик-Ток с преображением между выступлениями.
Так, Тина решила показать маленькое преображение перед камерой. Сначала она предстала в образе роковой дивы в полупрозрачном костюме с тонкими лямками и внушительным декольте. А затем хвастнула стройными ногами, сверкнув фигурой перед телефоном на полу.
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В роскошном платье цвета металлик Тина показала уже более классический и элегантный лук, в котором выступила во второй части концерта.
Также до этого звезда выступала перед множеством фанатов и показала всю силу своих танцевальных движений вместе с командой танцоров. Исполнителньица решила не стоять в стороне, а выбрала центральный образ и предпочла при этом не делать резких движений и растяжек.
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