Как пишет Politeka.net, утром 24 января мир моды сотрясло печальное известие: накануне ушел из жизни 73-летний французский кутюрье Тьерри Мюглер, который в свое время основал дом моды Mugler. Модельер был известен своей любовью к экстравагантным и футуристическим нарядам, а из каждого своего показала старался сделать настоящее шоу.
Его наряды с радостью примеряли на себя многие мировые знаменитости. Среди них были Мадонна, Ким Кардашьян, Меган Фокс, Леди Гага, Ирина Шейк, Ева Мендес и многие другие.
Известие о кончине модельера не обошло стороной и украинских звезд. Так, своими соболезнованиями в Сториз поделилась певица Санта Димопулос, которая известна своей любовью к моде и брендовой одежде.
«Один из самых талантливых. Покойся с миром гений», - написала исполнительница, поделившись черно-белым фото кутюрье.
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Новость о смерти Мюглера потрясла также известную украинскую фэшн-фотографа Соню Плакидюк, которая тесно связана с миром моды. Она отреагировала на известие в Сториз со словами: «О, нет!» и плачущими эмодзи. Также Соня поделилась кадрами с показов Мюглера.
Большой пост покойному модельеру также посвятил его украинский коллега Андре Тан.
Напомним, мир потрясло известие о кончине легенды моды.
Как сообщала Politeka, проблемы настигли семью Димопулос на отдыхе в ОАЭ.
Также Politeka писала, что Санта Димопулос призналась, какие манипуляции делала со своим лицом.