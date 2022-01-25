Популярная украинская певица и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос выразила свои соболезнования в связи с уходом из жизни культового модельера Тьерри Мюглера.

Как пишет Politeka.net, утром 24 января мир моды сотрясло печальное известие: накануне ушел из жизни 73-летний французский кутюрье Тьерри Мюглер, который в свое время основал дом моды Mugler. Модельер был известен своей любовью к экстравагантным и футуристическим нарядам, а из каждого своего показала старался сделать настоящее шоу.

Его наряды с радостью примеряли на себя многие мировые знаменитости. Среди них были Мадонна, Ким Кардашьян, Меган Фокс, Леди Гага, Ирина Шейк, Ева Мендес и многие другие.

Известие о кончине модельера не обошло стороной и украинских звезд. Так, своими соболезнованиями в Сториз поделилась певица Санта Димопулос, которая известна своей любовью к моде и брендовой одежде.

«Один из самых талантливых. Покойся с миром гений», - написала исполнительница, поделившись черно-белым фото кутюрье.

Новость о смерти Мюглера потрясла также известную украинскую фэшн-фотографа Соню Плакидюк, которая тесно связана с миром моды. Она отреагировала на известие в Сториз со словами: «О, нет!» и плачущими эмодзи. Также Соня поделилась кадрами с показов Мюглера.

Большой пост покойному модельеру также посвятил его украинский коллега Андре Тан.

Напомним, мир потрясло известие о кончине легенды моды.

Как сообщала Politeka, проблемы настигли семью Димопулос на отдыхе в ОАЭ.

Также Politeka писала, что Санта Димопулос призналась, какие манипуляции делала со своим лицом.