Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - бывшая солистка группы "ВИА Гра", а также победительница "Танців з зірками" в 2020 году. Артистка сейчас отправилась в Дубай, прихватив с собой семью. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Санта с дочерью стояла возле воды. Звезда держала малышку на руках, позируя для фото.
"Позавчера у нас была буря!
В прямом и в переносном смысле.
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Ураган был такой, что сметал всё на своём пути!
В этот же день, впервые за 2.4 года, у Софии тоже случилась буря.
Больше получаса наша умная, спокойная и развитая не по годам дочь, которая никогда не слышала, чтобы родители повышали голос, просто истерично кричала, валялась по полу и даже дралась, когда кто-то пытался ее успокоить.
Что могло быть первопричиной спонтанной истерики?
Возможно, аттракцион, на котором она каталось до этого и (может быть), испугалась больше, чем мы заметили? Может приснился дурной сон?", - написала Санта.
Напомним, загорелая Санта Димопулос в эффектном платье похвасталась отдыхом в Дубае
Также Politeka сообщала, что Димопулос застала своего мужа-бизнесмена врасплох во время отдыха в ОАЭ
А еще Politeka писала, что Димопулос продемонстрировала, как проводит время с детьми и мужем-бизнесменом в Дубае