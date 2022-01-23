Певица и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос показала себя с дочерью на отдыхе и рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в ОАЭ.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - бывшая солистка группы "ВИА Гра", а также победительница "Танців з зірками" в 2020 году. Артистка сейчас отправилась в Дубай, прихватив с собой семью. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Санта с дочерью стояла возле воды. Звезда держала малышку на руках, позируя для фото.

"Позавчера у нас была буря!

В прямом и в переносном смысле.

Ураган был такой, что сметал всё на своём пути!

В этот же день, впервые за 2.4 года, у Софии тоже случилась буря.

Больше получаса наша умная, спокойная и развитая не по годам дочь, которая никогда не слышала, чтобы родители повышали голос, просто истерично кричала, валялась по полу и даже дралась, когда кто-то пытался ее успокоить.

Что могло быть первопричиной спонтанной истерики?

Возможно, аттракцион, на котором она каталось до этого и (может быть), испугалась больше, чем мы заметили? Может приснился дурной сон?", - написала Санта.

Напомним, загорелая Санта Димопулос в эффектном платье похвасталась отдыхом в Дубае

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