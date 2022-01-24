Бизнесмен Александр Топольский, который стал новым "Холостяком", показал себя и обратился к украинцам с неожиданным вопросом.

Как пишет Politeka.net, Александр Топольский является успешным бизнесменом в США с украинскими корнями. Топольский решил попробовать найти свою любовь, отправившись на шоу "Холостяк". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Топольский был в куртке и футболке, а в руке держал чашку кофе. Звезда улыбался, сделав селфи.

"20 минутные паузы во время дня за чашечкой горячего капучино для меня бесценны! Они наполнены необходимым спокойствием для размышлений и окутаны ароматом вкусного кофе для настроения :) А для вас важны минуты наедине с самими собой в течении дня, чтобы подумать куда, зачем и как идём, бежим, плывем или летим?)", - написал Александр.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"О, да, конечно", "Да, очень важные", "Очень важны) обычно я вкл медитацию на 10 мин, а затем заварю кофе, и ловлю новые мысли, идеи) это уже как ритуал)", "Очень важны такие моменты. Для меня очень важно брать паузу и посреди шумного буднего дня с максимальным темпом жизни выделять то самое «личное время», когда никто ни с какими вопросами не будет трогать, а я - полностью в своём распоряжении :)".

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