Бизнесмен Алекс Топольский, который стал главным героем 12 сезона шоу "Холостяк", показал поклонникам съемки рекламы, ради которых ему пришлось бегать в снегопад.

Как сообщает Politeka.net в своем Instagram бизнесмен из Майами уроженец Львова Алекс Топольский, который стал главным героем 12 сезона реалити-шоу "Холостяк" на "СТБ", показал поклонникам экстремальные съемки рекламы.

Так, Топольському пришлось бегать в снегопад без верхней одежды, пока его снимали камеры.

"Думал, убегу в этот раз, но больно приятно работать было", - сказал Алекс Топольский.

По словам нового "Холостяка", на улице было свежо, шел снег, но ему было приятно работать с профессионалами. Вероятно, Топольский был в термобелье.

Затем съемки рекламы продолжились на 72 этаже, где был сильный ветер.

Напомним, что премьера 12 сезона "Холостяка" с Алексом Топольским состоится в марте 2022 года на телеканале "СТБ". Заметим, что съемки сериала уже закончились: его снимали с октября 2021 по 21 января 2022 года.

Ведущий шоу Григорий Решетник оговорился, что участники не могли устоять перед Топольским, поэтому новый сезон проекта обещает быть интересным.

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