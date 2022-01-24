Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант и молодой отец Виктор Павлик, который взял в жены свою молодую ассистентку Екатерину Репяхову, поделился в Instagram-сторис кадрами со своей крестницей Еленой Чукаленко. Оказалось, что девушка пришла на "Голос країни", успешно выступила и попала в команду Оли Поляковой. Своим постом Павлик решил поддержать Лену.

Так, Виктор выложил скриншот с визиткой Елены на шоу, в которой сообщается, что девушка исполнила на сцене "Голоса" дуэтный хит Тины Кароль и Юлии Саниной "Вільна" и попала в команду Оли Поляковой.

Также Павлик показал фотоколлаж, на котором показал себя с Чукаленко. На одном кадре Лена позирует на руках артиста еще маленькой, а второе фото со свадьбы девушки, где она красивая невеста в роскошном белом платье.

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