Как передает Politeka.net, Виктор Павлик является популярным украинским артистом. Недавно у него родился сын - Михаил, от его молодой жены Екатерины Репяховой. Также, у него есть старший сын Александр, который пошел по стопам отца и стал известным артистом.
Так, на этот раз молодая жена артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Репяхова и Виктор Павлик обедают в заведении, артист прижался к своей жене и признался ей в своих чувствах после семейного конфликта.
"Добрый день! Я очень люблю свою Катю. Я очень сильно её люблю", — признался Виктор Павлик своей жене Екатерине Репяховой.
Пугачева засветила настоящее лицо до пластики и без фильтров: "Наконец-то похожа на себя"
Самолет из Киева не долетел до Днепра: первые подробности ЧП
В Днепре на рабочем городе оборвалась жизнь женщины: тело заметили случайно
Авария унела жизни бойцов АТО: "Ехали на похороны, но так и не доехали"
Известный ведущий не вернулся с отдыха с женой, появились подробности трагедии: "Врачи пытались помочь"
Напомним, что в конце 2021-го года Екатерина Репяхова рассказывала в своем Инстаграм о серьезных конфликтах с мужем. Молодая жена Виктора Павлика заявила, что даже готова расстаться с ним, однако, все ссоры они уладили.
Ранее сообщалось, Репяхова, которая судится с экс-женой Виктора Павлика, заявила, что будет со скандальной квартирой: "Плохими остаемся"
Также, жена Виктора Павлика призналась, что помогло ей избежать послеродовой депрессии: "Когда Мишеньке был месяц..."
Politeka рассказывала, Репяхова рассказала о беде, которая случилась с ней и ее сыном на отдыхе: "Хоть папа наш держится"