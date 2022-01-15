С известным украинским артистом Виктором Павликом, после ссор с его молодой женой Катей Репяховой, случился "приступ".

Как передает Politeka.net, Виктор Павлик является популярным украинским артистом. Недавно у него родился сын - Михаил, от его молодой жены Екатерины Репяховой. Также, у него есть старший сын Александр, который пошел по стопам отца и стал известным артистом.

Так, на этот раз молодая жена артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Репяхова и Виктор Павлик обедают в заведении, артист прижался к своей жене и признался ей в своих чувствах после семейного конфликта.

"Добрый день! Я очень люблю свою Катю. Я очень сильно её люблю", — признался Виктор Павлик своей жене Екатерине Репяховой.

Напомним, что в конце 2021-го года Екатерина Репяхова рассказывала в своем Инстаграм о серьезных конфликтах с мужем. Молодая жена Виктора Павлика заявила, что даже готова расстаться с ним, однако, все ссоры они уладили.

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