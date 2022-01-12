Как сообщает Politeka.net, Екатерина Репяхова впервые показала реакции детей Виктора Павлика на то, что у их отца появится еще один ребенок. Кадрами блогерша поделилась на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Екатерина Репяхова сообщила, что эти видео с Виктором Павликом они сняли еще год назад, когда узнали, что станут родителями.

«Видео, которое я хотела опубликовать ещё год назад, но почему-то этого не делала) И вот сейчас пришло время. Видео о том, как муж сообщил о пополнении в нашей семье сына и дочку, а я свою племянницу Настюшу. На тот момент мы ещё не знали, кто будет девочка или мальчик», - отметила жена украинского артиста.

«Так мило и искренне всё , эти моменты в жизни самые прекрасные», «Класс», «Класс мурахи», «Их реакция🔥», - комментируют кадры в Сети.

Как известно, сын Екатерины Репяховой и Викотра Павлика появился на свет 15 июня 2021 года. Мальчика назвали Михаилом.

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