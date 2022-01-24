Судья "Танців з зірками", прима-балерина Екатерина Кухар рассказала о своей невероятной любви к собакам, а также обратилась к украинцам за помощью.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Екатерина Кухар поделилась фото со своей дочкой и собакой.

«Собачники — это диагноз… Если бы несколько лет назад мне сказали, что у меня появится сразу 2 собаки (и одна из них будет весить 80 кг, почти вдвое больше чем я), ни за что бы не поверила! Но, отмотаем немного назад и начнём с предыстории», - отметила Кухар.

По ее словам, Юрий Горбунов предложил ей присоединиться к проекту, где помогают найти дом бездомным животным. Семья артистки взяла под свое крыло алабая по кличке Рон. Кухар отметила, что они ищут для пса не только хозяина, но также кинолога, который поможет адаптироваться животному к людям.

«Любовь порождает любовь и в современном мире её однозначно должно быть больше! Возможно, эта информация откликнется в вашем сердце», - подвела итог Екатерина.

Напомним, что Кухар вспомнила Поляковой их конфликт на «Танцах со звездами»: «С чего все начиналось...».

Как сообщала Politeka, Кухар посетила с мужем особенное место: "Это такой масштаб...".

Также Politeka писала, что Кухар продемонстрировала, как наслаждается отдыхом с мужем во Франции.