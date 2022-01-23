Пара подорожує по країні, відвідуючи цікаві місця. Зокрема, їх подорож почалася з сусіднього міста-держави Монако. Зараз Кухар з чоловіком знаходяться в Ліоні, розташованому у французському історичному регіоні Рона – Альпи. У своїх свіжих "сторіз" в Інстаграм суддя "Танців з зірками" поділилася кадрами, зробленими в одній з визначних пам'яток цього міста - Базиліці Нотр-Дам-де-Фурв'єр, передає Politeka.net.
"Базиліка Нотр-Дам-де-Фурв'єр - церква на вершині пагорба Фурв'єр, що підноситься над Ліоном. Верхній храм освячений на честь Діви Марії; крипта, що знаходиться під ним, освячена на честь святого Йосипа", - розповіла про це місце Кухар і показала кілька вражаючих кадрів.
"Це такий масштаб, що за один раз не розглянути все!", - додала вона.
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На одному з фото Катерина позувала разом із коханим. Голову суддя "Танців з зірками" накрила картатою шаллю. Також на ній було темне дуте пальто. Стоянов вийшов на прогулянку в синій куртці й світлому спортивному костюмі, що складається з худі та штанів.
"А вечірня Базиліка Нотр-Дам-де-Фурв'єр така красива 😍", - підписала цей знімок Кухар.
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