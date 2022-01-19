Так, Кухар вирішила по-особливому привітати подругу, пригадавши їх конфлікт на "Танцях з зірками" в 2018 році. Тоді Полякова брала участь у проекті та танцювала в парі з хореографом Степаном Мисюркою. Відповідні кадри Кухар опублікувала в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Ось з чого все починалося...", - підписала Катя й показала фрагмент ефіру, коли жорстко присоромила Олю за занадто відвертий танець в стилі поп-джаз, за який поставила їй всього два бали.

"Цей номер для домашнього використання", - заявила Кухар.

Полякова, яка звикла до критики, тоді тільки посміялася.

"Ой, Катєчка, зі мною, звичайно, потрібно бути обережніше. А то можна ж і косою... Я ж жінка з косою...", - віджартувалася тоді суперблондинка.

Надалі Полякова з Кухар знайшли-таки спільну мову і, більш того, навіть здружилися.

"А ось і жіноча дружба 🤪", - свідчить підпис на наступних кадрах з "Танців з зірками", на яких Оля з Катею вже цілуються.

"З днем народження, дорога! З тобою ніколи не засумуєш", - підсумувала Кухар.

Полякова відреагувала на привітання трьома позитивними смайликами.

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