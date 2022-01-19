Так, Кухар вирішила по-особливому привітати подругу, пригадавши їх конфлікт на "Танцях з зірками" в 2018 році. Тоді Полякова брала участь у проекті та танцювала в парі з хореографом Степаном Мисюркою. Відповідні кадри Кухар опублікувала в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
"Ось з чого все починалося...", - підписала Катя й показала фрагмент ефіру, коли жорстко присоромила Олю за занадто відвертий танець в стилі поп-джаз, за який поставила їй всього два бали.
"Цей номер для домашнього використання", - заявила Кухар.
Полякова, яка звикла до критики, тоді тільки посміялася.
Галкін приревнував Пугачову до відомого репера, відео: "Можуть проміняти на більш молодого"
Не стало зірки "Моєї прекрасної няні": "Створив десятки яскравих образів в кіно і театрі"
"Майстер Шеф. Битва сезонів", Мартиновська в новому образі приворожила Ектора: "Не міг відірвати погляд..."
Зірка "Майстер Шеф 11" повертається на Битву сезонів: "Подивимося, куди тепер..."
У Дніпрі впала стіна гуртожитку, відео: «400 осіб, у тому числі і діти ... »
"Ой, Катєчка, зі мною, звичайно, потрібно бути обережніше. А то можна ж і косою... Я ж жінка з косою...", - віджартувалася тоді суперблондинка.
Надалі Полякова з Кухар знайшли-таки спільну мову і, більш того, навіть здружилися.
"А ось і жіноча дружба 🤪", - свідчить підпис на наступних кадрах з "Танців з зірками", на яких Оля з Катею вже цілуються.
"З днем народження, дорога! З тобою ніколи не засумуєш", - підсумувала Кухар.
Полякова відреагувала на привітання трьома позитивними смайликами.
Нагадаємо, Сумська, Дімопулос, Козловський, Кухар та інші зацінили форми Полякової в прозорій блузі: "Український діамант"
А ще Politeka писала, що Кухар показала поцілунок з Поляковою і потролила подружку «" не спокушайся, дорога ... »
Також Politeka повідомляла, що "наверталися сльози": Кухар поплатилася за "двійку" Олі Поляковій на "Танцях з зірками"