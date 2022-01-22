Як пише Politeka.net, Катерина Кухар є успішною українською примою-балериною і дружиною артиста балету Олександра Стоянова. Зірка отримала звання народної та заслуженої артистки України, а також Орден княгині Ольги. Кухар вже багато років судить проект" Танці з зірками", на якому зірки в парі з танцюристами показують свої вміння на паркеті. Не забуває Катерина і про соціальну мережу Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Кухар показала, як проводить час з чоловіком у Франції. Пара цього разу вирушила подивитися античний театр в Ліоні, який розрахований на 10 тисяч глядачів.
"Античний театр в Ліоні знаходиться на пагорбі Фурв'єр. Будівництво театру почалося близько 15 року до нашої ери. А на початку другого століття йому прибудували третій поверх ступенів і він зміг вмістити 10 тисяч жителів", - написала Катя під кадрами.
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А ще Politeka повідомляла, що Кухар з "Танців з зірками" засвітилася в мереживі і пококетничала з відомим ведучим
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