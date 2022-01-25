Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина прославилась как танцовщица и звезда "Женского квартала". Актриса удивляет своей пластичностью и часто показывает на что способна. На своей странице в Инстаграм Никитина опубликовала новые фото. На кадрах звезда "Женского квартала" похвасталась формами в черном обтягивающем комбинезоне, который подчеркивает её идеальную фигуру (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"А если бы, без ваших ЕСЛИ. Это лучшая вещь в моем гардеробе", — призналась Екатерина Никитина.

Поклонники артистки оставили множество комментариев под публикацией: "Какая красотка", "Крутезная", "Кошка", "Женщина-кошка", "Красавица", "Хватит уже мужчин дразнить", "Как всегда невероятная".

Напомним, что недавно Никитина проявила себя не только как актриса, но и певица. Перед Новым годом она записала праздничную песню и представила её в социальных сетях.

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