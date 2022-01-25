Как передает Politeka.net, в Инстаграм Эктор Хименес-Браво поделился кадрами со съемок кулинарного шоу. Он засветил своих коллег в эффектных костюмах. Владимир Ярославский предстал в необычном костюме, а Ольга Мартыновская позировала в невероятном вечернем платье.
«Съемки были очень жаркими. И, конечно же, веселыми», - подписал кадры Хименес-Браво.
Также он решил подшутить над коллегой, опубликовав несколько кадров, на которых Ярославский задремал.
«Тем временем Ярославский Вова», - шутливо подписал фото шоумен.
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Судя по кадрам, звезды уже успели отснять финал шоу.
«Вы уже поняли, что мы снимали финал», - резюмировал шоумен.
Как известно, в эфир вышел новый сезон популярного проекта, в котором за победу будут бороться победители прошлых сезонов. В первом выпуске шоу покинул Руслан Лучков, который был суперфиналистом 9 сезона.
Напомним, что Эктор Хименес-Браво засмотрелся на фигуру Каменских в купальнике: "Зебра".
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