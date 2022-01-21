Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною українською співачкою і дружиною Олексія Потапенка (Потапа). Зараз пара відпочиває в Мексиці, звідки Настя активно ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На нових фото Настя була в чорно-білому купальнику і штанях. Каменських доповнила образ стильними окулярами і шапкою.
"Все, що мені зараз потрібно", - було написано під фото.
Фанати, включаючи артистів Ксенію Попову і Володимира Дантеса, а також ресторатора Ектора Хіменеса-Браво, поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
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"Зебра", "Настя, супер", "Крутишка", "Настя, ти найкраща", "і знову і знову, Наша Настя, на курорті зволяє відпочивати", " красива фотка. Це Мальдіви?", "Божественна краса".
Нагадаємо, екс-дружина позитиву козирнула розкішним застіллям на відпочинку з Каменських
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