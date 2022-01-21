Як пише Politeka.net, шеф-кухар поділився історією у своєму Instagram. Минулого тижня Ектор відсвяткував ювілей: йому виповнилося 50 років. Судячи з усього, до цієї події ведучий приурочив велику покупку – новий автомобіль.
У пості Хіменес-Браво зізнався, що з віком його ставлення до цього предмету сильно змінилося.
"Машини - не завжди про швидкість. Думаю, це одна з мудростей, яка приходить з віком... Адже в 20 років машина-завжди іграшка. Але потім приходить досвід. Коли важливо дістатися до пункту живим, а не швидко", - розповів Ектор.
Він також зазначив, що його стали хвилювати такі характеристики як технологічність авто, шумове забруднення і кількість вихлопів.
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"Я не хочу, щоб цей текст сприймався як «щось на незрозумілому»-думка проста. Ніяких компромісів з совістю - в якості життя, в приготуванні їжі і навіть при виборі машини", - написав Хіменес-Браво.
Він також поділився знімками, на яких позував за кермом свого новенького електромобіля.
Шанувальники шеф-кухаря привітали його з таким придбанням.
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