Як повідомляє Politeka.net, відомий шеф-кухар, блогер і суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився у своєму Instagram кумедним відео зі зйомок нового сезону проекту. Схоже, навіть у таких професіоналів, як Ектор і його колег Ольги Мартиновської і Володимира Ярославського, бувають проблеми на зйомках.

Так, в ролику можна побачити цю трійцю кулінарів, які щось говорять учасникам, стоячи за столом. Однак, у них виникають заминки в мову, і дублю доводиться перезнімати. Всі ці заминки в відео Ектор доповнив забавним значком, який ніби показує завантаження, так що виглядає дійсно смішно.

У підписі до відео Хіменес-Браво написав: "Ми з @olga_martynovska і @yaroslavskyi_vova за день до прем'єри "Майстер Шеф: Битва сезонів". Будете дивитися сьогодні о 19:00?". Користувачі тут же почали коментувати ролик: "Звичайно обов'язково будемо дивитися", "Само собою", "Звичайно", "Буду чекати на ютубі", "А на ютубі сьогодні буде випуск?", "Новий сезон? Ура!", "Які гарні".

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