Как передает Politeka.net, Виталий Козловский является известным украинским певцом. Он прославился еще в 2003-ем году, когда победил на телепроекте "Шанс". Всё это время певец ведет сольную карьеру. В конце лета Козловский пережил большую трагедию, артист потерял своего отца.

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Виталий Козловский продемонстрировал, как он выглядит спустя 18 лет. Как известно, в то время артист одержал победу в проекте "Шанс", когда и началась его сольная карьера.

"Снова 18! 😉 Сегодня, 18 лет назад, когда мне было 18, я победил в «Шансе». Жизнь дает много возможностей, если ты чего-то желаешь всей душой. И сегодня я могу сказать, что счастье состоит не в достижении успеха, а в бесконечном пути к нему. Столько всего было невероятного, доброго, приятного… Все в моем сердце, как опыт, как сила, вдохновение… Спасибо всем небезразличным ❤️ Всем, кто был, кто помогал и даже мешал. Только сейчас я начинаю что-то соображать в своем деле! Только в этом году я начал делать свое дело сознательно. Сейчас во мне невероятная энергия, которую вкладываю в песни, в стихи, в месседж, с которым иду к людям. Друзья, с наступающим!", — поздравил Виталий Козловский.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Боже! я постоянно ловлю себя на мысли, что у меня кто-то новый в ленте", "Причёска не твоя, надо менять", "Здесь похож на Эдвард Руки-ножницы", "Эдвард -ножницы очень напомнили 🔥 Поздравляю", "Это Пивоваров или Меловин?", "Вообще другой... не узнать", "Где борода?".

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