Как пишет Politeka.net, имена ведущих объявил телеканал "Суспильне", который проводит Нацотбор в этом году.
Как стало известно, вести эфир будет Маша Ефросинина, а общаться с артистами в грин-руме предстоит Тимуру Мирошниченко.
Имена всех членов жюри обещают объявить позже.
Стоит отметить, что имена ведущих держались в секрете до последнего и вызывали большой интерес у зрителей. В частности, ходили слухи, что вести Нацотбор снова будет Сергей Притула, однако ведущий сам опроверг эту информацию.
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Также 24 января стали известны имена финалистов Нацотбор. Среди них оказались: Alina Pash, CLOUDLESS, Kalush Orchestra, Laud, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA и Wellboy.
Украинцы бурно отреагировали на новость о новых ведущих Нацотбора.
"Урааа!!! Как же я рада, что это будет именно Маша Ефросинина!!!", "Урааа! Маша Ефросинина на Евробачення вернулась!!!", "Легендарные Маша и Тимур! Буду ждать", "Ностальгия по 2005 году", "Прекрасные ведущие! Мария и Тимур настоящие профессионалы своего дела", "Слава Богу, что не Притула! Надоели тупые шутки и постоянные подколы! Ефросинина топ!", "Притулу никто не переплюнет", - пишут люди.
Напомним, раскрыты имена финалистов Нацотбора на Евровидение-2022.
Как сообщала Politeka, Притула на фоне слухов ответил украинцам, будет ли вести Нацотбор на Евровидение.
Также Politeka писала, что в Сети разгорелись жаркие споры из-за ведущих Нацотбора на Евровидение.