В сети рассказали, кто может стать ведущим Национального отбора на Евровидение-2022, из-за чего украинцы начали спорить.

Как передает Politeka.net, Нацотбор на "Евровидение-2022" уже стартовал. Как известно, в прошлом году победу одержала группа "Maneskin" из Италии, поэтому конкурс пройдет в этой стране, в городе Турин.

Так, как известно, ведущими Национального отбора на Евровидение-2022 может стать: Сергей Притула, Злата Огневич, Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

Однако эта информация вызвала жаркие споры в Сети.

"Как можно без Тимура? Обязательно!", "Без Притулы Евровидение не то будет", "Без Мирошниченко Тимура Евровидение не Евровидение", "Только не Притула", "Мирошниченко ТОП 🔥 Да, и Притула тож хорош!", "Они никакие все кроме Мирошниченко", "Боже, только не Притула", "Из Златы оратор никакой, и какая тем более с неё ведущая Евровидения? Поёт хорошо, но Она ну очень скучная в кадре. Мирошниченко - фаворит".

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