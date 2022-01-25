Известная украинская певица и телеведущая, кума DZIDZIO Ольга Цибульская показала, как проходят ее репетиции перед концертами и корпоративами.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 36-летняя Ольга Цибульская опубликовала несколько кадров из репетиционного зала. Как известно, на своих концертах артистка поет вживую со своими музыкантами. Во время репетиции они отрабатывали песни.

Ольга засветила своих музыкантов, забавно прокомментировав их и свой вид.

«С нами стыдно, но весело», - подписала видео звезда.

Как известно, уже 25 января в Киеве состоится сольный концерт певицы, который будут снимать.

Отметим, что Оля Цибульская стала популярной после победы в талант-шоу «Фабрика звезд». Впрочем, сольная карьера певицы не была сильно успешной, поэтому она быстро переквалифицировалась в ведущую. Сейчас артистка вместе с Виталием Козловским ведет шоу на одном из музыкальных телеканалов. Впрочем, свою карьеру певицы она тоже развивает, активно выступая на разных мероприятиях и корпоративах.

Напомним, что Оля Цибульская кардинально сменила имидж: «Как цыганочка».

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