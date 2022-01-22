Співачка Оля Цибульська, куди соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми, показала ефектний образ в червоному костюмі, здивувавши змінами в зовнішності.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - популярна українська співачка і ведуча на музичному телеканалі. Зірка стала кумою Михайла Хоми з групи Дзідзьо, коли хрестила з ним дитину музи колективу. Артистка займається активно творчістю і веде соцмережі, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

Цього разу Ольга опублікувала нове відео в Тікток. Артистка була в червоному костюмі з поясом на талії. Також у Цибульської з'явилися великі кіски, які зірка вирішила собі приміряти. Артистка танцювала під популярну мелодію вражаючи рухами.

"Голосуємо за кіски. Так чи ні?",- запитала Оля в публікації.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Що це за Файна дівчинка", "Красотулька", "Богиня", "вогонь".

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